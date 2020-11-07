佩甄7日現身台北市立動物園擔任愛心大使，為忠義基金會舉辦的「築愛齊步走」公益健走暨愛心園遊會活動宣傳，她表示：「各行各業都受到疫情影響，更何況是公益單位，捐款一定大不如前，但大家共體時艱，更應該去關注這些需要幫助的人，他們的缺乏一定更嚴重，希望大家一起加入小愛心大力量的行列。」她參與不少公益活動，若逢假日也帶兒女加入，「有次跟孩子們一起發粽子給街友，他們很驚訝竟然有人沒能力買粽子，但也因此更珍惜現有的幸福」。

佩甄提及他們資助的小朋友，在聖誕節會寫卡片給她，兒子、女兒都覺得對方很可愛，她幽默地說：「我就說對啊，爸爸、媽媽養你們這麼久，聖誕節也沒寫卡片說謝謝。」兩個小孩念的學校每年會固定舉辦公益活動，很多小朋友都把自己辛苦存下的零用錢在這個機會捐出去，「他們很可愛，存了一整年的零用錢，然後那天去學校投入，好像硬幣聲音越多越開心，還會問我可否把百元鈔換零錢，投入的時間比較久」。

佩甄（右二）為公益獻愛。（忠義基金會提供）

近日一雙兒女參加音樂發表會，佩甄平常因有陪小孩練習，所以沒特別緊張，但孩子們看到漂亮的表演現場，還有其他孩子的彩排，其實演奏前非常緊張，「沒有比較沒有傷害，他們聽完現場有些小朋友的厲害彩排，覺得自己要更努力，我覺得態度很重要，表演好不好是其次，這場發表會不只是小朋友的練習成果，也代表老師的認真跟孩子對音樂的態度，覺得他們態度正確，這一切就足夠」。她笑稱兒子很幽默，「表演結束人家問他，聽說你是媽媽的小暖男，他說：『對啊，我都有開暖氣。』真的有遺傳到爸爸的幽默」。

(中時 )