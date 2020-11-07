為提升學生研發與創新、設計的能力，第24屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作」競賽在勤益科大登場，吸引76隊大專菁英參加，其中，患有先天性多發關節硬化症的陳威澔，秉持對機器人製作的喜愛，也與同學組隊參賽，更一舉晉級前8強、勇奪第7名。

坐在輪椅上的陳威澔說，約6個月大就被診斷出罹患先天性多發關節硬化症，曾歷經17次大小手術，在參加機器人競賽中，主要負責軟體設計工作，製作過程多次遇到因手部無法順利調整機器人零件的位置、角度等困難，但深感「機器人闖關排除障礙，就跟我一樣，可能不夠完整，但想證明自己能做到」。

「只要踏出第一步，即便是搖搖晃晃的走，也都是邁向成功的可能！」陳威澔說，社會中有許多很美好的人與事，都值得好好珍惜，藉由參賽更能感受到團隊的重要。隊員何立雯則說，因比賽場地與原本預估的情況有差異，為了調整機器人各種參賽，大家熬了2天2夜，雖然累，但很值得。

TDK機器人競賽分別自動組、遙控組與飛行組，總裁判長、明新科大教授廖信德表示，自動組參賽團隊必須要製作2個機器人，2者必須分工合作，第1個機器人先將垃圾搬到及中區、第2個再把垃圾搬到分類區，考驗學生在設計定位、機器人結構的重要性。

教育部技職司長楊玉惠強調，因應產業日新月異改變，台灣人才培育著重在產品的設計、研發，技職教育更希望提升學生創新能力，透過競賽盼幫助學生提升實務能力、符合產業需求。勤益科大校長陳文淵指出，用比賽培養學生能力是最有效的教育方式，盼培養更多科技人才。

(中時 )