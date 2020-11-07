美國大選多數選票已開出，民主黨拜登可望勝選，但中研院院士吳玉山認為，過去幾年川普任內大陸與美國間的激烈對立，主要是國際權力轉移的結構導致，就算換拜登當總統，頂多只能改變衝突形式和程度，但無法讓衝突減少。

為掌握美國大選結果對東亞局勢及兩岸關係的影響，長風基金會與台北論壇基金會今天特別召開座談會探討。吳玉山指出，2012年習近平當上中共總書記，2014年大陸GDP按購買力計算已超越美國，2016年川普當選總統，權力轉移的結構導致美國與大陸間的衝突，更換領袖會改變衝突形式和程度，但無法讓衝突徹底消失。

因此吳玉山認為，未來大陸國爭霸之下的國際緊張不會緩解，而美國獨霸的單極體系已一去不回，兩極體系將重新出現，介於大國之間的中小國家也將長期面臨困難的抉擇，這一切都是國際體系結構下的必然，無法靠全球化緩解。

不過吳玉山指出，在美國面對大陸可成戰略鷹派與經濟鷹派，而川普是生意人，因此特別重視大陸對美國的經濟挑戰，而且追求要快速達成具體成效，所以比較不重視戰略也沒有長遠規劃，也忽略了歐盟等美國傳統盟友。

吳玉山認為，倘若拜登當選，無法讓美國與大陸的衝突減少，因為川普的諸多政策都引發美國內部爭議，唯有對大陸政策上民主黨熱烈回應，不過戰略鷹派將壓倒經濟鷹派，美國與傳統盟友關係改善，在環保、氣候變遷、抗疫等領域美國甚至有可能尋求與大陸合作。

吳玉山也提醒，民進黨政府選擇一面倒追隨美國，斷絕與大陸和解的道路，而拜登政府對大陸政策勢必調整，台灣也必須跟著調整腳步。

(中時 )