國民黨前立委林郁方5日表示，民進黨政府一直向美國購買幾千億軍購，但我們自己地方政府卻非常窮，窮到很多鄉下地方政府是沒錢付電費的，間接導致長榮大學馬來西亞籍女學生命案；台灣把錢都花在軍購上，大大造成預算排擠。林也痛批，買了新裝備後舊裝備的處置、保養、提升、修理都是大問題，甚至可能增加事故發生風險。

林郁方在國民黨智庫「國政基金會」，舉行「美國總統大選結果及兩岸關係」記者會。林直言，民進黨執政後一直對美軍購，幾千億一直買，反觀我們自己地方政府非常窮，政府花太多錢在軍購，會排擠其他預算；整條路燈不亮，間接導致長榮大學馬來西亞籍女學生命案發生，而這種情況並不只有台南，很多中南部鄉下是非常窮的，窮到連電費都付不起。

不僅如此，林郁方強調，台灣一直跟美國買裝備，那買了新裝備後舊裝備該怎麼辦？買了新裝備，不代表舊裝備就不用保養提升性能，否則將增加事故發生風險；美國拚命賣武器給我們，我們也照單全收，那些武器該放哪裡是大問題，沒錢修理舊武器也是大問題。

此外，與談人之一的前外交部長楊進添指出，台灣向美國買了許多攻擊性武器，但也因此與大陸關係日漸緊張，是利是弊可換個角度思考；美國前總統雷根以「星戰計劃」（StarWars，正式名稱為《戰略防禦計畫》）拖垮蘇聯，我們的財政又是否能承擔大量的軍購？豪擲巨資軍購，是否排擠了國家建設與發展？是否排擠了民生經濟？這點必須嚴正提醒。

(中時新聞網)