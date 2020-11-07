美國大選尚未徹底開完票，台北論壇基金會董事長蘇起分析，可能有三種結果，對台灣而言最凶險的情況是美國可能從11月3日起到1月20日最長連續79天中樞無主，第二危險的是川普連任，相對最好的是拜登當選。

為掌握美國大選結果對東亞局勢及兩岸關係的影響，長風基金會與台北論壇基金會今天特別召開座談會探討。蘇起指出，如果美國中樞無主，將難以決策，且多地可能動亂，政客無暇他顧，將導致北京鷹派怦然心動，因為此時美國政軍反應都將被動、遲緩。

對於川普連任可能的情況，蘇起痛批川普是個爛總統，他做的許多事情乍看對台灣好，其實對台灣不利，他若連任將加速對抗中共，把台灣變成前進基地，導致台灣成為中共優先打擊的對象。

蘇起指出，川普任內只會出張嘴巴，美國政府失能程度惡化，尤其在情報、國防與外交領域，外交領域需要參議院批准的高層任命竟仍有3成未到位，而西太平洋與台灣的攻勢轉型需要好幾年時間與龐大預算，緩不濟急，大陸可能趁美國完成新佈署前對台動武。

相對的蘇起認為，拜登若當選，其對外團隊人才濟濟更專業，雖維持反中言辭，但仍有機會與大陸開啟戰略對話，並緩和與大陸的貿易戰。美國與大陸關係太好或太壞，對台灣都不好，時好時壞對台灣最好。

蘇起也爆料，民進黨政府任內的國防部長蔡明憲曾對他透露，2008年大選前大陸集結了20萬大軍，如果謝長廷當選，陸方就會對台動武，所以2008年是台灣人用選票救了自己，今年則是美國人用選票救了台灣。

不過蘇起也直言，過往很少同時出現的七大險狀，如今竟同時存在，包括美國政局比大陸動盪、兩岸與美陸之間互信都極低、兩岸溝通中斷陸美溝通薄弱、川普與蔡英文都排斥內部溫和派、兩岸多數民意彼此敵視、美國無力及時援台，以及大陸即將「大選」(習近平的第三任)。

因此蘇起提醒，民進黨政府也要隨之調整大陸政策，停止實質推進「兩國論」。蘇起透露，2000年作為「兩國論」主筆者的蔡英文就親口對他說，「今後兩國論只會做，不會說」，從此20年可以看到民進黨持續推動，乃至於如今從護照改版、開放萊豬、強調不用大陸口罩等種種密集出擊。

但蘇起也分析，外交部長吳釗燮九月底之所以會講出「未尋求與美國建交」、「不會依靠美國介入台海衝突」是被美國施壓的，而美國則是面對大陸試射「航母殺手」東風飛彈的壓力，才向蔡政府施壓，國慶日蔡總統也提議「兩岸和解及和平對話」。

然而蘇起憂心，如今大陸鷹派遠多於鴿派，加上習近平對台灣議題可能也不願拖太久，所以如果不能透過美國和平解決，北京可能單邊非和平處理，自己選擇「何時鬥」、「如何鬥」。

(中時 )