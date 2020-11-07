用花藝妝點出希望與憧憬的小舟舞台，在音符迴盪中輕輕滑過水道。（李金生攝）

以希望與祈福為主題的「2020金門坑道音樂節」今起連2天在昔日戰地運補小艇據點翟山坑道登場，邀請世界級聲樂家和團體撩撥花崗岩壁天然音箱，也在硝煙散盡的水道蕩漾出如詩如畫，夢幻般的醉人璀璨美景。

今年演奏舞台還特地邀請禮洋花藝的新銳設計師榮孝洋操刀，在以斑斑鑿痕的石壁主場空間內，用花藝裝飾在小舟舞台舖排出欣欣向榮，洋溢希望和憧憬的美好意象。

這項由金門國家公園主辦，被譽為全台最具戰地特色，每年邀請國際名家跨海演出的音樂會，規畫2天共演出6場次，每場次約200名合計1200人，其中，7成聽眾來自台灣，預期為金門增加不少觀光遊憩效益。

音樂會藝術總監大提琴家張正傑表示，2020年全世界最需要的就是希望，而音樂最能帶來正能量，因此特別邀請韓國知名男中音丁一憲、女高音蔣啟真、口琴世界大賽第1名的音樂家李讓領銜搭配弦外之音室內樂集包括知名小提琴家林天吉、陳依廷、中提琴家康郁理同場演出。

渾厚雄壯男中音、天籟清幽女高音，在坑道岩壁流洩多層次的音感，與坑道外的潮聲相互呼應，讓首日600名聽眾沈浸在如真似幻的情境裡。明天演出預約以流行、民謠色彩的口琴搭配上古典風格的弦樂四重奏，再讓另外600名聽眾，也在音符迴盪中醉一回。

(中時 )