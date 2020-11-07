年僅21歲歌壇新人莊凌芸，18歲時參加知名選秀節目《聲林之王第一季》，自幼便受到父親影響喜愛唱歌的她，參賽期間演唱的歌曲〈讓我為你唱情歌〉和〈幾分之幾〉分別在YouTube累積超過50萬及20萬好成績，參賽時更獲天王級評審老師蕭敬騰、林宥嘉的鼓勵，她一直記得兩位老師期許自己不要放棄歌唱，且要隨時提醒自己，學習更多變得更強。談及兩位天王導師，莊凌芸表示自己受他們影響很多，從小也是聽兩位老師的歌曲成長，當初會選擇去比賽，除了家人的鼓勵，也是想讓自己和老師一樣，在台上自在地唱歌。

她參賽亮眼表現被經紀公司發掘獲得培訓出道的機會，歷經三年培訓近日推出第一首單曲〈下次遇見再相愛〉，也是電影《說不出的告別》中文宣傳曲，身為新人的莊凌芸得知自己的作品被電影公司相中，驚訝地興奮表示：「自己是有多幸運才能被好萊塢電影選中。」該部電影講述近年來被廣泛討論的「漸凍人」和「安樂死」，提到這兩個比較沉重的議題，莊凌芸首先想到的是自己的爺爺，從小與自己很親近的家人，因為癌症的折磨，最後連自己的孫女都認不得，這對當時年僅小學四年級的莊凌芸，第一次面對生命的逝去，讓小小年紀的她當下便決定，要讓摯愛的爺爺活在自己的記憶中，也因著這樣的故事讓莊凌芸有著比同年女孩還要多一點的成熟。

莊凌芸。（杰思國際娛樂提供）

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