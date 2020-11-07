新北市首座異地重組的歷史建築五股守讓堂在今（7）日正式開幕，新北市長侯友宜與吳家後代子孫吳沃澤及當地民代進行揭牌儀式，侯友宜在開幕時豪氣表示，不斷地讓五股重新再造、讓五股再現風華。

五股守讓堂建於日治大正6年（1917年），民國95年登錄為新北市歷史建築，96年因五股交流道拓建而拆遷，107年進行重組工程並遷建至五股洲子洋重劃區，由文化部補助3750萬和新北市府自籌4750萬元，總經費斥資8千5百萬元。將變成為市民生活與學習的公共空間，有多功能教室、閱讀室、展覽室、還有體驗工坊，未來也將辨理與社區結合的在地知識學及藝文系列活動。

侯友宜說，守讓堂是新北市五股最重要的歷史建築，這一次異地重建特別用我們原有的工法，讓五股守讓堂再現風華，也提供民眾學習交流、藝術生活以及休憩的空間，讓社區與守讓堂緊密結合在一起，也讓歷史建物能夠不斷的在新北市能夠扎根走下去。

「針對守護堂內有一區是專門展示五股垃圾山，是否未來五股將成會成為整治的重點區域？」記者問道。候說，五股守讓堂見證五股風華的過去，面對未來的五股，不但要重新再造，整頓五股垃圾山、開發泰山塭仔圳、見證五股泰山輕軌，將不斷地讓五股重新再造，未來更讓五股再現風華。

開幕當天就吸引數百民眾入內參觀，但沒多久就發現有男童跌倒受傷，因為椅角太過銳利劃傷男頭的額頭，工作人員連忙先協助止血，再請救護車送醫。侯得知消息後立即表示，椅子周邊太利就再磨平一點，避免類似狀況再發生，一旁的文化局長龔雅雯也承諾，場內的椅子已經是設計圓弧型，將會再請廠商磨更精細一點。

五股守讓堂轉變成為市民生活與學習的公共空間，有多功能教室、閱讀室、展覽室、還有體驗工坊，未來也將辨理與社區結合的在地知識學及藝文系列活動。（李俊淇攝）

(中時 )