美國總統大選開票進入尾聲，民主黨拜登在數個搖擺州成功翻盤，在選舉人票呈現優勢，但因開票仍在繼續，誰將入主白宮仍在未定之天。對此，資深媒體人韋安直言，別在理美國選情了，關注一下2022年台北市長選戰，並預言台北市議員羅智強和台北市長柯文哲結盟已成定局。

韋安7日凌晨在臉書上發文表示，再預言一下，「羅柯結盟已成定局？」別理美國選情了，看看2022的台北市。

韋安指出，羅智強要推出「公車（廣告）護食安 」，柯文哲表示會捐款支持。上一次，羅在抗議監察院追查「306政治獻金案」時，柯就表示，自己因為被監察院彈劾艾滋器捐案，才當上市長，羅也同樣有機會，此話不言而喻。

韋安分析，2022年台北市長選舉，羅柯的結盟幾乎已成定居。有柯的助益，淺綠及中間及年輕柯粉的支持，羅智強的民調，不僅會與陳時中死亡交叉，也極有機會反超黨內的競爭者蔣萬安。

網友們也留言回應，「小強講話比較有溫度，為人夠義氣且實在多了」、「論選舉，蔣先生還是太嫩了」、「羅的表現比蔣多」。

再預言一下，「羅柯結盟已成定局？」 別理美國選情了，看看2022的台北市。 羅智強要推出「公車（廣告）護食安 ... 由韋安發佈於 2020年11月6日 星期五

(中時新聞網)