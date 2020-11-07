20歲的「小靜」3年前發現罹患腦瘤，雖接受治療，仍因腦部損傷導致雙眼全盲，但她不自怨自艾，樂觀面對人生挑戰；從小在體育場闖蕩的「阿家」2年前出賽前意外受傷，他一度自我放棄，所幸後來重新找回自己。2人雖面對人生挫折，仍堅持活出生命色彩，7日接受群園關懷協會表揚。

提到發現罹患腦瘤的過程，小靜說，3年前的她是高中二年級學生，卻發現自己左眼視野變得狹窄、且走路容易撞到東西，就醫檢查才發現是腦瘤，當時告訴自己「慌張也沒用」，決定平靜面對病魔、相信一定能戰勝。

為了治療疾病，小靜休學並接受手術，但仍因視神經損傷導致雙眼失明，之後轉至啟明學校就讀，她說，有次站在窗戶旁哭了2小時、一度想跳樓，後來腦中閃過與家人相處的歡樂時光，決定為了自己與家人努力，堅持要更勇敢面對未來人生。

從小踢足球的阿家在小六時轉戰橄欖球，一路打到大學，卻在2年前首度入選國家隊時、就在出賽前被撞傷，他說，當時直接從先發掉到出賽名單外，感到相當挫折、不甘心，但從一場場賽事中，重新整理自己，終於如願在最後一場比賽出場，之後持續在運動場上找回自信。

阿家說，因姊姊從小患有腦性麻痺，母親平時照顧她，家中經濟全仰賴父親，雖有政府身心障礙補助，卻仍不足，他從高中畢業就開始打工，群園關懷協會以助學金幫忙、讓弱勢孩子就學沒有後顧之憂。

群園關懷協會指出，秉持「讓孩子安心就學」的理念，從2012年設置「群園助學金」至今，已協助2792名學子，今年因新冠肺炎衝擊全球經濟，學費成為許多家庭重大負擔，更希望幫助弱勢家庭度過難關。

(中時 )