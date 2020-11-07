一名住在高雄的秦姓男子，去年12月與王姓女子開始交往，某次秦男與王女進行「矇眼性愛」時，偷偷用錄影機錄下激戰過程，事後更上傳網路，還標註「我的肉肉女友歡迎指教」當片名，王女發現後氣炸提告，近日秦男下場也出爐。

去年年底秦男與王女陷入愛河，兩人時常在租屋處恩愛，交往3個月後，某次兩人為了增加情趣，王女矇眼與秦男激戰，但秦男未經過王女同意，偷偷錄下性愛影片，今年1月21日晚上9點多，秦男將影片上傳色情網站，用「【原創】我的肉肉女友歡迎指教」當片名，讓網友欣賞。

王女朋友發現性愛影片，隨即告知她成為色情網站女主角，王女知道後報警提告，也在今年2月與秦男分手。法官審理此案時，認為秦男未取的王女同意，自行竊錄2人性愛過程，還將影片上傳色情網站，導致王女名譽受損，行為實在不應該。

不過秦男事後對犯行坦承不諱，法官認為態度尚可，最後依「竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪」處有期徒刑4月；又「散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪」處有期徒刑5月，兩罪合併應執行8個月，得易科罰金24萬元，可上訴。

(中時新聞網)