高市青年家具商圈打造網美地景藝術，並搶攻1111懸日商機祭促銷。（柯宗緯攝）

高市青年家具商圈打造網美地景藝術，並搶攻1111懸日商機祭促銷。（柯宗緯攝）

高市青年家具街商圈力邀3D噴畫藝術家「圖龍」合作，在中山二路、青年一路人行道上，打造「雄愛家」3D地景彩繪，也將推「1111懸日家具輕鬆購」，祭出最低3折優惠。高雄市長陳其邁7日大拍網美照，預告年底將辦一波購物活動，好禮抽不完。

青年家具街商圈理事長麥訓嘉坦言，今年商圈多少受到疫情衝擊，但店家做好健康管理；11至13日為萬眾矚目的青年路懸日美景，結合30多家業者，從沙發、床墊、枕頭、燈飾、床簾等眾多品項，祭出超殺優惠，歡迎民眾選購。

麥訓嘉提到，青年家具街歷史悠久，可一站買齊所需居家用品。這次透過經濟部「109年推動商圈振興補助計畫」及虹牌油漆贊助，在打造「雄愛家-青年家具街3D地景彩繪」增加藝術美感、提升商圈形象。

藝術家「圖龍」作品在高雄駁二、台糖物流園區、萬興宮等地可見，這回首度攜手商圈創作。他透露，創意發想作為困難，總共花了20天彩繪，近日已有新人特地來拍照，剛好搭配地景「入住新房」。

陳其邁表示，時任行政院副閣揆時，為高雄商圈爭取3000萬元經費，肯定青年家具街理事長及團隊努力活絡商圈。他也賣關子說，今年底市府將辦購物活動，請還沒花振興三倍券的民眾可以先省下來，屆時讓大家抽獎抽到手軟。

(中時 )