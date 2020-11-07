中信兄弟今年總冠軍賽帶了不少新生代球員進入名單，年僅19歲的岳政華生涯首年打職棒就被帶進台灣大賽，且攻、守兩端都有不錯的成績，不過守備教練黃泰龍透露，其實岳政華在賽前練習打不好，上了場就會像換一個人，讓他笑稱是典型的「大賽型球員」。

黃泰龍談到岳政華忍不住透露秘密，「政華很特別，他賽前打擊練習都打不好，真的讓我看不懂，我是專門餵球的，丟多甜都打不好，但比賽上場就不一樣，跟另一個穀保出身的邱志恆一樣，我從春訓就發現了。」

岳政華前5戰僅有1場沒先發，13打數敲出3安打，還對統一獅洋投猛威爾敲過全壘打，打擊率2成31，雖然G5發生過一次守備失誤，不過黃泰龍認為整體來看已經很不錯了，「那次失誤是他衝過頭啦，當時的風勢也會影響守備員，不會因為這個失誤苛責19歲小朋友，他前面也守下很多關鍵球。」

此外「岳哥」岳東華在二壘守備上也貢獻良多，「東華守二壘的近況明顯優於吳東融，最後才會選擇帶東華。」不過黃泰龍也忍不住吐槽一下岳東華，「他除了那支全壘打以外其他都打很差，這次系列賽對他下戰術還沒一次成功。」但還是強調會告訴岳東華不要想太多，守備穩住很重要。

黃泰龍表示，這次總冠軍賽前就已經確定這次球風以守備為主，「往年來看守備失誤少、贏球機會就高，因此中線守備穩定很重要，但戰術執行還要再加油啦。」

(中時 )