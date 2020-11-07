雲林縣台西鄉安西府舉辦萬人建醮遶境，為台灣祈福除疫。（安西府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉五條港安西府，為了祈求疫情早日遠離，將於本月22日至30日舉辦創廟以來最大規模的「七朝清醮祈安護國」大法會，7日起展開為期2天的「台西大遶境」，為信眾祈福消災、為國家祈安除疫。

每逢歲次庚子鼠年，古來世事紛擾多變，水旱成災、瘟疫不斷，尤其年初迄今，已發生新冠肺炎疫情散播全球各地，死傷不亞於戰亂，經安西府管理委員會擲筊請示張、李、莫府千歲，決定舉辦「七朝清醮祈安護國」大法會。

雲林縣台西鄉安西府舉辦萬人建醮遶境，為台灣祈福除疫。（安西府提供／張朝欣雲林傳真）

建醮大法會為期2天的「台西大遶境」，行經鄉轄15村、30餘庄頭聚落，駕臨數十宮廟、寺壇及政商行號參香拜旗，總領隊為安西府主任委員林清標，遶境隊伍分為3路，分別為「張府千歲遶境隊伍」、「李府千歲遶境隊伍」、「莫府千歲遶境隊伍」。

「張府千歲遶境隊伍」由主委林清標領隊，值年爐主李銘勇護轎；「李府千歲遶境隊伍」由副主委李文來領隊，值年爐主丁信忠護轎；「莫府千歲遶境隊伍」由副主委丁文彬領隊，值年爐主丁金霖護轎。

「七朝清醮祈安護國」大法會系列活動，本月20日將舉辦大米龍開光大典，5萬公斤白米打造的大米龍為全台首創。22日至30日建醮期間，連續9天安排國寶級布袋戲大師黃俊雄等團體演出，搭配大米龍與5瑞獸的雷射聲光表演，為傳統宗教信仰增添新亮點。

安西府指出，張、李、莫千歲為唐朝忠臣良將張巡、李泌、莫英，其忠烈參天、天地同感，後人因而立廟供奉，200餘年來消災除瘟，保佑無數信眾，期盼此次建醮大法會能感應天地，讓疫情早日解封。

雲林縣台西鄉安西府舉辦萬人建醮遶境，為台灣祈福除疫。（安西府提供／張朝欣雲林傳真）

(中時 )