愛莉莎莎當時留言力挺鍾明軒。(取自鍾明軒YouTube)

鍾明軒怒槓《鬼滅之刃》代理商木棉花影片。

擁有百萬粉絲支持的知名YouTuber鍾明軒，近來不滿為電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》中文版配音工作被臨時取消，氣炸怒槓代理商木棉花公司，還咒對方儘早倒閉，一席言論惹議。隨著風波越演越烈，今(7日)更有網友發現剛開始留言相挺的愛莉莎莎、展榮展瑞等人氣網紅們，也疑似看風向不對，紛紛刪除留言，引發PTT網友熱烈討論。但愛莉莎莎就在《Dcard》回應，她沒有刪留言。

鍾明軒日前拍片痛譙木棉花公司，控訴對方高層認為他政治立場敏感，所以臨時取消原本講好要由他來為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》中文版配音「魘夢」一角的邀約。

鍾明軒影片上傳不久，更吸引愛莉莎莎等人氣網紅留言相挺，其中愛莉莎莎就霸氣留言說：「有鍾明軒的配音我才會去看！！！」泰辣也附和：「這世界上失敗又寄生上流的人類，真的很多！之前很多case也遇過上頭聽了一句讒言就朝令夕改。」

只是隨著事件越演越烈，就有眼尖網友發現這些網紅怎麼一個接一個，悄悄刪掉留言，更忍不住在PTT發文詢問原因，「不是一開始還說整個網紅圈都很挺他，怎麼會變成這樣？？？」

該文章一出吸引大批網友紛紛留言，「莎莎的留言我找不到了耶XDD」、「尚書大人很機伶的」、「莎莎也縮了」、「展瑞的好像也砍了」、「一看風向不對就烙跑，這絕不能當朋友阿XDD」、「影片底下留言說是有：展榮瑞、莎莎、瘋女人泰辣、梅伯，丞相風真會吹」。

其實愛莉莎莎今(７日)凌晨就有針對力挺鍾明軒一事，在《Dcard》回應：「因為有政治立場而被取消合作，不是因為實力問題而被取消，任何人聽到都會相當不爽吧？！當他為台灣發言時，大家稱讚他有骨氣、好敢，等到他因為政治立場而被打壓時變成罵他活該？！這樣以後哪一個藝人網紅還敢站出來為台灣發聲？」更否認有刪除YouTube留言：「我沒有刪喔，幹嘛刪。」

(中時新聞網)