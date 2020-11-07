為讓更多人認識阿茲海默症對老年人的影響，亞太基因工程有限公司所舉辦的「根除阿茲海默～我怕癡呆、我不癡呆」心動音樂會，今（7）日在墾丁盛大舉行，邀請北、中、南各地志工、代理商共同參與。主辦單位期待透過這次活動，讓更多人了解阿茲海默，降低民眾飽受失智症所苦，進而帶動第五波醫療革命。

隨著人類壽命越來越長，人類卻迎來新的挑戰，長壽之後痴呆卻伴隨而來。根據統計2015年全世界每3秒就有一位新增病例，美國有超過500萬人患有阿茲海默症，痴呆症帶來沉重經濟負擔，全球失智症相關成本每年至少一兆。

如今，隨著高齡化，老齡化的社會來臨，中老年人本身都有危險意識，知道阿茲海默、失智、癡呆是一個無法回頭不可逆的疾病，在台灣失智症人口近30萬人，受影響的不僅僅是阿滋海默症患者。他們的照護者也會受到影響，照護他們的許多家人或朋友最終會出現高度的情緒緊張和憂鬱症。

主辦單位表示，希望透過這次的活動，推動第五波醫療革命，結合各地照護志工與社區、老年組織共同發起，在當地籌設服務中心，讓這個世代、下個世代都可以免於受失智症之苦。

亞太基因工程有限公司所舉辦的「根除阿茲海默～我怕癡呆、我不癡呆」心動音樂會，期待讓更多人理解阿茲海默症。（柯宗緯攝）

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