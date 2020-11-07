馬來西亞歌手張和平近日推出新歌〈是我把你害成這個樣子〉，將塵封10年之久的感情經歷寫進歌裡，問起這首歌的背後故事，他說：「10年前我剛接觸舞台，每天都有表演，五光十色的生活目不暇給，當時的我談戀愛就像換衣服，戀情都是短短幾個月甚至幾個星期就換人。」他當時沒有想定下來的想法，卻有個女孩在身旁默默守候，「就算我夜夜笙歌，她還是願意在家等著，長達一年。我們的感情不是雙向的，但我卻沒有及時停止，而是任由他付出，我後悔當時浪費了她的時間，導致她人生多了不必要的悲傷及陰影」。他因此寫下〈是我把你害成這個樣子〉，勇敢重提自己曾淪為渣男的往事，「希望大家不要像以前我，把別人的付出當成理所當然」。

張和平10多年前以歌唱比賽出道，在大馬發展歌唱、主持、DJ等工作，2018年為了擴展音樂事業，放棄優渥收入來台發展，三年來帶著專輯四處敲門毛遂自薦卻不斷碰壁，最窮時口袋裡剩不到1000元，為了糊口過日子，他曾在馬來餐廳端盤子，也在錄音室當過製作助理，直到伯樂符瓊音相中他歌唱實力，才終於推出個人首張專輯《放棄之前》圓夢。

有趣的是，在他推出首張專輯前，符瓊音定下「沒有練出腹肌不准發片」的鐵律，希望張和平把狀態調整到最好，才能與歌壇眾多實力對手平起平坐，他勵精圖治每週運動3到5天，一開始相當辛苦，「我知道這條路很不容易，也希望能把狀態調整到最好，我的花費通常都是在食材上，一個月大概台幣近萬元」。他表示健身後才瞭解老闆的苦心，並非要他變成魔鬼筋肉人，而是希望他在健身過程中，達到最佳狀態，才能提升競爭力。只是偏瘦體質的他，健身過程中為了長肉吃了不少苦頭，最終在健身教練指導下練出成果，不但練出緊實腹肌，連胸肌都擴增至38吋。

張和平為音樂路來台打拚多年。（首符娛樂提供）

(中時 )