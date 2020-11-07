雲林縣沿海漁船返港，防範閃電颱風帶來強浪與外圍環流大雨。（張朝欣攝）

中央氣象局7日上午解除閃電颱風警報，但雲林沿海漁民仍不敢掉以輕心，因為隨後可能出現強浪與外圍環流帶來的大雨，部分漁船返港避風雨，有些漁民提前採收吊蚵，漁民表示這是近十年來首次11月後還有颱風侵台，應是今年最後1個颱風。

今年第1個侵台的閃電颱風輕掃台灣，雖未帶來強風豪雨，但南部地區出現局部大雨，雲林沿海地區7日有間歇性降雨，漁民不敢掉以輕心，提前返回漁港，有些漁船採收部分吊蚵，減少風浪可能造成的損失。

台西港漁民表示，颱風警報雖解除，不過外圍環流可能帶來大雨，且東北季風逐漸增強，海面風浪較預期來得大，不利捕撈魚貨，加上7日適逢立冬，是全家一起進補的日子，因此決定提早回港。

箔子寮漁港漁民說，雖然雲林沿海沒有出現強風大雨，但時陰時晴，天氣並不穩定，老經驗的漁民都會未雨綢繆，把船筏開回漁港固定在岸上，以免入夜後風勢變強，導致船隻互相撞擊受損。

70餘歲的丁姓漁民指出，今年好幾個颱風都閃過台灣，運氣相當好，閃電颱風是今年第1個颱風，11月後還有颱風很少見，在他的印象中，10餘年前有1個颱風在12月侵台，應是最晚侵台的颱風。

(中時 )