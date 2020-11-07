32歲女星佐佐木希有「日本最美臉蛋」稱號，2017年和諧星渡部建公開結婚消息，讓許多男粉絲心碎，婚後更生下一個兒子；豈料今（2020）年6月渡部健爆出性醜聞，演藝工作停擺，佐佐木希一肩扛起家計，家庭事業兩頭燒，先前才被拍到老態模樣，近日帶小孩出門又憔悴身影。

渡部建約砲醜聞爆出後，形象跌落谷底，原本有多達8個電視、電台節目，都紛紛喊停，而佐佐木希一度想結束這段婚姻，但為了兒子選擇原諒，也盡力改善夫妻之間的問題；此外，佐佐木希也獨自扛起家計，更積極上電視節目、接受訪問或是代言，還要花心力經營個人服飾品牌，相當忙碌。

佐佐木希一肩扛起家計，家庭事業兩頭燒，先前才被拍到老態模樣，近日帶小孩出門又憔悴身影。(圖/ 摘自日網)

佐佐木希工作以外的時間，通通都獻給家庭，不久前日媒《週刊女性》拍到她一個人牽著2歲兒子在住家附近散步，從兩人互動看見她滿滿的母愛，兒子作勢要餵她吃東西，她也做出吃東西的模樣，看起來相當可愛。

但仔細一看，發現有「日本最美臉蛋」稱號的佐佐木希，雙眼無神，眼袋又很深，憔悴身影令眾人看了都很心疼；不久前佐佐木希出席活動，才被捕捉到狀態不如從前，魚尾紋化妝也遮不住，可見渡部建爆出性醜聞後，已讓她心力交瘁。

(中時新聞網)