桃園市中壢區普仁段65筆坵塊、近3.5公傾的農地，2018年被發現受重金屬物質「鎘」汙染，其含量超過農地食用作物管制標準1到9倍、平均值5mg／kg的2.7倍，因而被列為禁耕區，市府環保局近日召開整治說明會，預計明年1月進場整治，力拼4月申請解除列管。

桃園市列管受汙染農地約為342公頃，截至11月已完成約288公頃農地汙染改善並解列，目前尚有列管農地約54公頃。市議員謝美英指出，土地汙染造成地主、農民相當大的困擾，不少民眾期盼農地能早日解除禁耕令，以便回歸農用。

環保局主任秘書葉孟芬指出，普仁段這塊農地2年前被農友發現疑似受到汙染，經抽樣採驗後確認土地受鎘影響，該區也被行政院環境保護署列為控制場址，公告禁止耕作。為彌補農民損失，現已發放1年9萬元的補償費，並將受汙染作物全數銷毀，以防流入市面造成危害。

葉孟芬表示，環保局當時欲追出汙染原凶，在進行灌溉水路的溯源時，發現放流口附近曾有電子工廠設立，但由於事隔20年，2家工廠又已歇業，無法判定汙染源與業者的關聯性，只能全力執行改善措施，以犁耕法、挖除法等方式，將土方稀釋及換土，降低汙染濃度。

經測，目前普仁段土壤、水質的鎘含量約降至約15mg／kg，符合整治改善標準。環保局允諾，2021年底前將全面完成農地改善作業，優先整治的普仁段則會在明年1月進場整治，待改善作業完畢後便會自行檢驗，力拼4月前向監督單位申請解除列管。

(中時 )