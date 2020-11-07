楊梅觀光夜市搬遷數次，6日正式入主秀才路572號旁，卻因交通配套不足惹民怨，想嘗鮮的民眾感嘆，夜市越搬越偏僻，腹地也未如舊址般寬廣，大大減少消費者意願。管理單位則允諾，下周將承租停車場及加強疏導車流，期能改善現況。

歷史悠久的楊梅夜市，由於攤販豐富、多元，向來吸引不少人潮，經營數十年來曾換過數次地址，從原先的楊梅火車站，一路搬至楊明國中等地，6日再度搬遷至離市中心較遠的秀才路，不少民眾指出，場地越換越偏僻，動線又設計不良，加上停車位稀少，違停情況頻傳，連警察單位都來關切。

秀才里長涂慶雄則憂心，遷址首日所帶來的龐大人潮，讓原先壅塞不堪的秀才路雪上加霜，下班車輛和擺攤業者強碰，導致交通打結數小時，里辦公室更是湧入大量抗議電話，要求交通、環境衛生必須做好管理。

針對交通配套措施，楊梅夜市管理單位預計將在夜市對面承租停車場，以1小時50元收費，以及在社群、現場派人宣導，將車流引至秀才路上端、靠楊梅職訓局處停放，避免違停情況再度發生，紅線區域也會擺設交通錐，解決違停問題。

由於夜市新址靠近民宅，油煙與吵雜問題變成住戶惡夢，管理單位則說，未來將以調整攤商位置的方式，將高油煙的攤位移至入口處，避免味道傳入民眾家中，也會提醒業者要放低音量，不影響民眾安寧。

(中時 )