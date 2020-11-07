今年是「世界地球日」50周年，高市府環保局特地結合教育部舉辦首屆台灣科學節活動，今（7）日起一連兩天在科工館北館追風廣場登場，首日以「環保低碳野餐趣」為主題，吸引上百民眾進行低碳飲食趣，期待全民逗陣守護地球。

台灣科學節的「世界地球日~邀你逗陣來守護地球」系列活動，從認識地球開始，進一步以科學永續守護地球，並以聯合國SDGs17永續發展目標為主軸，宣導高市氣候變遷對策與發展永續城市之願景，配合我國溫室氣體長期減量目標，2050年之溫室氣體排放量降為2005年排放量50％以下。

今天為活動第一天，主題訂為「環保低碳野餐趣」，現場提供50組野餐墊給民眾進行低碳飲食趣，以愛護地球為訴求的無痕態度，鼓勵民眾自備重覆使用的餐具及容器，透過小小舉動善待地球。

第二天活動則配合行政院環境保護署推動循環經濟環境議題，規劃「生生不息創意著色」活動，邀請200組親子共同進行環保小圖著色，培養幼童環境保育知識，透過家長陪孩子著色過程，增加對地球的認同感一同愛護地球。

值得一提的是，除了野餐、著色活動外，環保局更邀請到高市環境教育設施場所、社區團體在活動現場舉辦環保市集及設攤推廣環境教育，配合低碳飲食、綠色消費、節能科技及水資源循環等環境議題，提供每天200張闖關卷，讓民眾體驗多元的環境教育，並有機會獲得7-11商品卡等好禮。

高市府環保局特地結合教育部舉辦首屆台灣科學節活動，今（7）日起一連兩天在科工館北館追風廣場登場。（柯宗緯攝）

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