「2020，花蓮要贏！」喊出口號的花蓮女足今天在木蘭聯賽盃決賽力戰台中藍鯨，抓住第52分鐘角球攻擊機會，由前鋒吳詩萍頭槌破門，並守住對手瘋狂反撲，終以1比0氣走藍鯨，繼9月稱霸木蘭聯賽後，又舉起木蘭聯賽盃后冠，成為今年台灣女足的「雙料冠軍」，吳詩萍則榮膺聯賽盃MVP。

花蓮賽後把37歲的媽媽球員蔡莉真拋到空中慶祝，總教練朱文彬說：「跟對手比起來，我們的年紀、體能比較劣勢，一定要團隊作戰，防守一起壓、一起退，球員今天都有貫徹我們的隊形和指令，才能拿到冠軍。」

花蓮與藍鯨上半場以0比0僵持不下，不過藍鯨把聯賽金靴后包欣玄放在替補席當伏兵，換邊後才推上火線，好戲才要開始。然而第52分鐘，花蓮從左側開出角球，陳雅惠衝中間搶點、陳瀅惠技巧性阻擋藍鯨門將吳卓蔚，讓包抄後點的吳詩萍頭槌破門，成為此役的勝負分野。

「角球攻擊通常我跑中間，今天看對方蠻多人盯後點的雅惠，那一球我們就交換位置。」吳詩萍說：「結果有雅惠去吸引對手，我衝進去就看到球往我這邊飛過來，幸好進了！」

藍鯨失球後瘋狂反撲，第55分鐘遠射造成花蓮門將洪琳脫手，藍鯨前鋒李綉琴補射使賴麗琴跟進破門，但裁判認為洪琳已經單手控球，吹判李綉琴犯規在先、進球不算。終場前劉千芸右路吊中，包欣玄頭槌頂高，藍鯨屢攻不下，只能接受今年「雙亞」結果。

藍鯨雖然沒能奪冠，總教練呂桂花卻強調今年新增單淘汰的木蘭聯賽盃，的確給球員不一樣的刺激感受，「單淘汰的比賽，壓力比平常聯賽大，希望未來可以有大亂鬥的盃賽，讓國內登記有案的女足隊都能來踢，會更有看頭。」

(中時 )