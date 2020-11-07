高中女拒男子追求，當街遭追砍26刀致斷指、頭皮被削掉。（圖／吳奕靖翻攝）

高雄市鼓山區2019年9月發生男子當街砍高中女友案件，22歲曾姓男子不滿15歲女友提分手，甚至掐著她的脖子怒吼「我要把妳留在還愛我的時候」，事後在她返家途中埋伏，持西瓜刀猛砍26刀，即便過程中少女不堪攻擊倒臥血泊中，或是少女姑姑丟安全帽意圖阻止，曾男都曾未停手。法院二審判決日前出爐。

據判決書指出，22歲曾姓男子於2019年4月間與少女發展成男女朋友關係，期間小情侶多次偷嘗禁果，甚至拍下性愛畫面；同年9月2日間，少女向曾男提出分手，但曾男無法接受甚至懷疑對方另結新歡，便掐著她的脖子恐嚇「我要把妳掐死，我也會去死，我要把妳留在還愛我的時候」等語。

同年9月7日晚間，曾男傍晚騎機車前往少女住處外守候，車廂內預藏西瓜刀。少女返家時，曾男便衝上前理論，少女表示目前只想要讀書，不想和他交往，曾男聽完暴怒腦衝，拿起預藏的西瓜刀朝她猛揮。

過程中少女下意識以手擋刀，導致兩根手指慘被砍斷，最後她不堪承受攻擊便失血過多倒臥血泊，少女的姑姑也在當下朝曾男丟擲安全帽意圖制止卻都失敗，最後是一位正義哥出面將曾男踹倒在地，他才停下攻擊。警方隨後趕抵現場逮捕曾男，並查扣西瓜刀及手機，並趕緊將少女送醫急救。

少女送醫後一度病危，經搶救後才撿回性命，醫院診斷結果，少女頭部深度裂傷、頭骨骨裂、後頸肩背多處深部裂傷、左手第3、4指無法接回、創傷性截肢，左第5指及左橈骨開放性骨折併血管肌肉神經韌帶傷害。

高雄地院審理期間，曾男不認自己殘忍行為，甚至企圖請律師朝向精神疾病辯護以換取減刑，相當不可取；經精神鑑定後，認定曾男在犯案期間並未喪失理智且意識清楚。一審時依殺人未遂罪判處12年，上訴二審改判10年10月；未成年少女性交等三罪，執行有期徒刑10月；拍攝少年性交行為判1年2月；成年人故意對少年恐嚇罪，判3月。

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(中時新聞網)