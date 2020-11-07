2020台中親子音樂季7日起為期2天於大里區東湖公園舉行，現場由台中城市代言人石虎家族、在地音樂團體、國際卡通明星輪番上陣登台表演，另有親子同樂闖關遊戲，市長盧秀燕化身「燕子姊姊」隨音樂唱跳，與小朋友玩好嗨，現場歡樂不斷。

舞台上「飛天小女警」及「熊熊遇見你」一現身，小朋友尖叫破表，市長盧秀燕與小朋友一起跳跳唱唱，大人小孩玩得盡興，還可以與卡通人偶拍照，超幸福！市長盧秀燕表示，讓大人小孩快樂一起玩，就是市府照顧年輕父母的心意；除闖關遊戲及親子互動遊樂區，另受小朋友歡迎的卡通明星及YOYO家族帶動跳。

親子互動遊樂區活動琳琅滿目，包括，滾大球、熊熊疊疊樂及足球踢踢樂等多項遊戲，讓小朋友「盡情放電！」，闖關完成還能得小禮物，家長們可欣賞音樂表演，充氣卡通明星及裝置藝術供拍照，現場排人龍，還有台中在地小農市集，販售當季食材。

市長盧秀燕（前中）現場邀請全國爸爸媽媽，來參加「2020台中親子音樂季」，促進親子互動。（張妍溱攝）

邁入第3屆的台中親子音樂季，前2屆在西屯區夏綠地公園舉辦，今年移師大里區東湖公園舉行，新聞局說，主打「藝起歡樂在其中」口號；設置「音樂」及「歡樂」2大舞台，包括WASSA FOLI台中非洲鼓舞樂團、河堤樂團及TH4 Plus人聲樂團，圓夢家魔術秀，意啟故事劇團及麥麥樂天團，輪番演出。

市長盧秀燕（圖右）與小朋友一起跳跳唱唱，和孩子們玩耍，氣氛輕鬆歡樂。（張妍溱攝）

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