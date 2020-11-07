台南近來頻上全國新聞版面，市長黃偉哲日前大力行銷府城肉燥飯，不料帶頭拚觀光的同時，竟發生長榮大學馬來西亞女大生遭擄殺，黃偉哲事後發言不僅引起學生憤怒，「市長只會吃肉燥飯」的刻板印象，更成了台南人大虧特虧的梗，連路樹倒塌，都要算在他頭上。

台南市東區7日下午發生一起路樹傾倒，橫擋在路中間，經網友在臉書社團台南爆料公社提醒，「經過的人請小心駕駛」。有網友留言「肉燥飯阿北，出事了」，引起不少網友附和，「沒見識，先吃一碗肉燥飯再說」、「吃碗肉燥飯壓壓驚」。

網友認為，雖然有颱風警報，但台南地區沒什麼風雨，路樹竟莫名傾倒，顯示市府在平常維護上沒有落實，幸好沒有壓到路過民眾。

也有網友力挺黃偉哲，直言台南近來個案都是突發事件，「誰都不願意發生，不能一竿子否定市府努力」、「黃偉哲吃肉燥飯也是行銷府城，沒必要什麼事都拿出來酸」、「路樹倒了趕快處理就好，跟吃肉燥飯有什麼關係」。

根據台南市警局留言回覆，路樹倒塌發生在下午3點22分，受理辦案後隨即指派員警赴現場交管，並通知工務局處理，4點8分排除，道路恢復通行。網友肯定市府效率，46分鐘排除狀況。

黃偉哲行銷府城肉燥飯不遺餘力。（資料照）

(中時新聞網)