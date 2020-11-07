崩潰！這檔只配息1個銅板 遭爆慘輸0056關鍵

國泰永續高股息ETF（00878）預計今年將配息0.05元，對比0056發配1.6 元股息，兩者相差30倍以上，引發市場熱議。對此，專家表示，撇開配息因素 ，00878跌較多的原因在於，成分股有電信三雄、金融股，以及傳產類股，而這些股票近期股價表現相對落後。

人氣ETF元大高股息（0056）日前除息1.6元，殖利率高達5.4%，吸引小股民瘋狂買進，跟同樣主打高股息的00878配息0.05元相較，兩檔ETF股息差了32倍。

分析師陳相州在臉書發文指出，不少投資人抱怨00878這檔ETF，不只行情好在跌，行情不好也在跌，從7月20日到11月3日數據來看，撇除配息因素，00878上市以來和0056的表現相比，也是落後的。

「整理0056和00878這2檔ETF的成分股，發現30檔之中，有12檔是一樣的。」他表示，00878表現落後0056的原因，在於持有電信三雄、金融股、以及傳產類股如統一、寶成，而這些股票正是存股族的最愛。

近三個月來，00878成分股的力成股價暴跌20%；統一、寶成、遠東新、台灣大等5檔至少跌逾8%；中信金、開發金、第一金、國泰金、富邦金等5檔跌幅約8.3%~3%不等；只有2檔正報酬，聯電飆漲81%、世界先進大漲15%。

陳相州直言，因為民眾愛存股，投信也投其所好，就將一籃子存股包在一起反而被嫌棄，而原本大家怕電子股，將一籃子電子股包在一起反而全民擁戴。他大膽預言，「未來這些存股可能都將變成ETF的票房毒藥。」

國泰投信2日公告00878預估首次配息金額，以10月30日評價日淨值14.42元為基準，預計每受益權單位配發0.05元，年化配息率約1.3％，11月12日將公告實際的配發金額，除息日訂在11月17日，投資人最晚在11月16日前持有，皆可參與除息。

(中時新聞網)