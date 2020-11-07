交通部高速公路南區養護工分局為辦理「國道1號南下370.3K出口匝道橋伸縮縫置換工程」，預定於109年11月9日、10日（每日20時至次日06時）封閉國道1號南下往台88東向出口匝道全線。高市警察局交通大隊呼籲民眾配合改道行駛。

高市交大建議利用國道1號南向銜接台88東向「往鳳山、小港、大寮及屏東縣萬丹鄉、潮州鎮方向」用路人改道路線如下：

1.利用國道1號南下369K瑞隆東路出口下匝道，沿高速公路側車道直行至南華路口左轉銜接南華一路直行台88橋下，至鳳頂路口銜接台88鳳山入口匝道東行。

2.利用國道1號371.6K金福路出口往金福路高架橋，至中安路口迴轉往鳳山方向，中安路直行至鳳頂路左轉，鳳頂路至過埤路口台88橋下右轉銜接台88鳳山入口匝道東行。

高雄市政府警察局呼籲，車道管制期間，警方除了會派遣警力在兩個匝道口加強疏導外，也請駕駛人收聽警察廣播電台或撥打高速公路局1968免付費客服專線，以瞭解最新路況。車輛行經施工管制區請減速慢行，依既有指示牌面及施工單位所設導引牌面行駛或提前改道，以節省駕駛人行車時間。

(中時 )