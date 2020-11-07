統一獅捕手林祐樂在今年台灣大賽前5戰「蹲好蹲滿」，第5戰更敲出關鍵二壘安打，幫助球隊先馳得點，儘管如此他也不喊累，「（高）志綱賢拜蹲17局都不會累了，年輕人也不能喊累。」

統一另名捕手陳重羽本季先發表現不佳，近期都由林祐樂蹲捕，來到台灣大賽林祐樂繼續扛起主戰捕手角色，但前4戰打擊部分沒有發揮，直到第5戰時敲出關鍵安打，單場2安貢獻2打點。

「其實前幾場打不好時壓力不會很大。」林祐樂表示，十分清楚自己在球隊的位置，就是在守備端幫助球隊，「如何幫助球隊降低失分才是最重要的。」

前5戰「蹲好蹲滿」但林祐樂不喊累，「其實志綱也有來問我會不會累，但他都有蹲過17局都不會累，年輕人也不能喊累。」他也透露表弟林子偉也有持續關注台灣大賽，之前也有在IG限時動態分享自己敲安的影片，「他有叫我加油，之後我們也會約吃飯。」

對於自己生涯第2次台灣大賽，林祐樂認為相較前一次從挑戰賽打上來，面對對手先帶1勝的情況下，這次大家的起跑點都一樣，「雖然大家都認為兄弟的投手群、打擊比較好，但我們能比的就是企圖心跟永不放棄的心。」

(中時 )