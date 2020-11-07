(18:15更新)台灣大賽中信兄弟僅差1勝就能封王，主場迎戰統一獅，由「三冠王」德保拉對上猛威爾，首局德保拉遇上亂流，被潘武雄打了一支2分打點二壘打，3局結束統一獅2比1領先。

兄弟距離總冠軍僅差一步，統一獅背水一戰調整先發打線，由首度進入台灣大賽先發名單的「奇兵」江亮緯擔任第一棒，一上場就對德保拉敲安，接下來陳傑憲也補上安打，一、二壘有人的情況下德保拉連抓2出局數，潘武雄補上二壘打，一棒帶有2分打點，上壘後潘武雄比出「起飛」慶祝手勢，統一獅率先取得分數，隨後德保拉發生投手犯規，潘武雄站上三壘，幸好及時回穩飆K結束，1局結束統一獅以2比0領先。

中信兄弟先發投手德保拉。（黃國峰攝）

統一獅先發投手猛威爾。（黃國峰攝）

3局下兄弟有反攻，岳東華敲出此系列賽第2安，是左外野方向二壘打，攻戰得點圈後下一棒陳家駒犧牲觸擊，造成投手傳球失誤，兄弟因此追回1分，不過接下來猛威爾飆2K，連抓下3個出局數，兄弟1比2落後。

(中時 )