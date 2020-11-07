挺韓粉專比較川普與韓國瑜面對失敗的態度。(翻攝自韓黑父母不崩潰)

美國大選開票作業仍在繼續，目前局面逐漸有利於民主黨候選人拜登，但美國總統川普並不認輸，並稱如果計算合法的選票，他早就輕鬆贏了，同時，美國各地也有不少川粉也聚集在計票中心外抗議。對於川普和川粉的態度，有網友直言，跟韓粉比到底誰才不理性？並指韓國瑜在總統大選敗選和遭罷免時「轉身下台身影夠美才能讓人懷念」

臉書粉專《韓黑父母不崩潰》今發文表示，「轉身下台身影夠美才能讓人懷念」，並指出，當初有人稱韓粉不理性，導致他們被嘲弄至今，看看四處持槍暴動的川粉，請問一下誰才是不理性？韓粉的熱情程度不輸給川粉，可是在韓國瑜大選落敗以及被罷免時候，投票過程也被發現諸多疑點，韓粉為什麼沒去包圍中選會？

該粉專指出，韓國瑜大選落敗之後，在台上深深一鞠躬承認敗選就離開，而他慰勞工作人員請吃火鍋，卻又遭到嘲笑。而罷免案通過後，韓國瑜沒有提起選舉無效訴訟，舉辦了惜別音樂會，讓大家跟他告別，「留下一個最美好的身影！」但仍遭到攻擊。但若韓國瑜像川普一樣提起訴訟，以韓粉的熱情，「那麼現在台灣跟高雄能夠平靜走向安定嗎？」

對於川粉最愛的川普不願服輸，恐導致美國憲政危機，而這正是大陸所樂見，該粉專直言，「所以你們還要繼續替川普讚聲嗎？」

該粉專也PO出一組川普和韓國瑜的對照圖，並在圖中寫下，「川普指控舞弊、各地示威不斷」、「領導者的風範影響一個國家的未來」、「韓國瑜下台留下美好身影」。

#轉身下台身影夠美才能讓人懷念 當初因為蔣萬安的一句，韓粉都是不理性的，我們被綠蛆嘲弄至今，而現在請看看四處持槍暴動的川粉，請問一下誰才是不理性？ ... 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年11月6日 星期五

(中時新聞網)