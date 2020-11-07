雲林縣政府7日表揚長青食堂績優單位與志工，其中有5名志工是80歲以上的阿公阿嬤，高齡94歲的俞林不阿嬤表示要活就要動，她每天上午8點就到食堂幫忙，愈動精神愈好，希望有更多老人家一起加入志工行列。

雲林縣政府7日於虎尾鎮大屯國小舉行「食在幸福，志在奉獻」長青食堂績優單位暨志工表揚活動，由縣長張麗善頒發感謝狀表揚22個績優單位、107名志工及廚工，用心燒煮出一道道美味料理，溫暖雲林長輩的心。

張麗善表示，截至今年10月底，雲林縣長青食堂已有142處，每天有近萬名長輩走進社區一起呷飯配話，不僅吃得健康，更減輕出外子女對父母的擔憂，而食堂的成功，都要歸功於辦理單位幹部、志工及廚工的奉獻。

22個長青食堂績優單位中，古坑鄉山峰社區發展協會結合山峰華德福教育實驗國小辦理共餐，為偏鄉長輩奉獻心力；麥寮鄉海豐社區發展協會辦理長青食堂、食農教育、社區照顧關懷據點，3度入圍衛福部社區金點獎。

107名長青食堂績優志工及廚工齊聚一堂，其中俞林不阿嬤已高齡94歲，還有90歲林莊貴金、89歲陳林桃、88歲蔡美代、87歲廖萬順、85歲陳謝素惠，都是雲林縣長青食堂最佳不老志工，印證了活到老奉獻到老的精神。

俞林不阿嬤說，早睡早起、飲食清淡、服務人群是她的養生之道，每天早上8點到食堂活動筋骨、聊天說笑，中午吃些米飯與蔬菜，生活簡單心情愉快，自然健康長壽。

雲林縣政府推動「食在幸福，志在奉獻」，表揚107名志工及廚工。（張朝欣攝）

(中時 )