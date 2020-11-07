為何薑母鴨店都用矮桌椅 內行曝背後3真相

今(7)日是24節氣中的立冬，代表冬天來臨，不少人會趁此好好進補一番。而天氣寒冷，吃薑母鴨是不少人的禦寒首選。就有網友發現，薑母鴨店面所使用的桌椅都特別矮，令他相當好奇，對此，就有內行人解答，這些矮桌椅有3大目的，安全、方便性，以及最重要的拚翻桌率！

原PO今日在PTT上表示，最近天氣轉涼，許多薑母鴨店面生意都不錯，但他同時也發現，許多薑母鴨的店面都會使用較矮的桌椅，令他相當好奇這背後的用意到底為何。

貼文發出後不少網友發表自己的觀察，「讓你吃完無法久坐」、「要配合小瓦斯桶的高度」、「比較好上火爐啊」、「提高翻桌率，不然一堆人吃飽還佔位子影響生意」、「比較好加湯」，但也有網友表示，正因為桌椅較矮，讓他坐起來不舒服「椅子很難坐」、「直接不想去吃」。

事實上，根據《ETtoday》報導，有店家表示會使用較矮的桌椅，其實背後有3大隱藏用意，第一就是拼翻桌率，矮桌椅坐久了不舒服，吃飽後客人就會快閃；第二是便利性，像薑母鴨這種高溫的食物，店家在搬動的過程中，矮桌高度也比較方便置放，最後則是最重要的安全性，在加湯、搬動爐子時能將發生意外的機率降低。

(中時新聞網)