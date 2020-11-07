第1場次主題「馬習會的意義」由東吳大學政治學系教授劉必榮（左起）、政治大學東亞研究所榮譽教授邱坤玄、馬英九基金會執行長蕭旭岑、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政治大學國際關係研究中心主任寇健文與談。（姚志平攝）

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（本報資料照）

今天是「馬習會」5周年，前總統馬英九呼籲蔡政府在當年馬習會基礎上，恢復兩岸對話，遭行政院長蘇貞昌酸，與民意不符合的「會」，不必互相唱和。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑回擊，過半民意支持兩岸和解，蘇貞昌的民是不知道是哪個民意？騙過神明的院長說話，大家真的要小心。

馬英九基金會下午舉辦「馬習會5周年研討會」，前總統馬英九期盼兩岸回到原汁原味的「九二共識」，為兩岸避戰與謀合，甚至促成「蔡習會」，重啟被關閉的兩岸和平大橋。

對於馬英九喊話盼恢復兩岸對話，行政院長蘇貞昌表示，中國軍機、軍艦一再擾台，不用什麼「會」，最好就是好好照顧人民，「不用在那裡什麼會」，與民意不符合的「會」，不必互相唱和，大聲嚷嚷。

對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，所有民調都有超過五成，甚至六七成支持兩岸和解，蘇貞昌的民意不知道是哪個民意？騙過神明的院長說話大家真的要小心。

蕭旭岑說，蔡英文總統曾說，蔡習會蠻誘惑的，也不斷強調不排除兩岸對話，蘇貞昌憑什麼說蔡習會沒有必要？他有問過蔡總統嗎？兩岸事務是總統職權，蘇貞昌已經逾越分寸。

(中時 )