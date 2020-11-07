寶島夢想家洋將塔克7日好好給對手上了一課！塔克首節投進6顆三分球、獨拿21分，幫助夢想家122比104輕取新竹攻城獅，最後拿下24分、5助攻與7籃板的塔克賽後更放狂言，「毫無疑問！我是這個聯盟最強控衛，絕對就是我。」

其實也難怪塔克如此狂妄，畢竟他在上季ABL加盟夢想家，隨即打出全能後衛身手，卻因新冠疫情無奈停賽，造成整整8個月沒法打球，卻對他毫無影響，第1場熱身賽首節就大發神威，場邊球迷也因他的火燙且神奇三分手感驚呼連連。

「這是我首次待在同個國家聯賽打球，感覺很不同，」塔克說，「只是可以相隔8個月再次回到場上打球，一開始我很興奮，且享受場上的一切，希望展現自己最佳的一面給大家看，不過我們球隊還有很多事務需要修正，看下半場就知道。」

排出雙洋將先發的夢想家，一開始就打出誇張22比2，更把領先差距擴大到30分以上，全本土陣容應戰的攻城獅幾乎沒有任何反撲之力，夢想家另一名洋將杰倫貢獻38分、14籃板、4助攻與8抄截的全能數據，沒把攻城獅防守放在眼裡。

「很感謝夢想家用最大力量打我們，我相當肯定對方的教練，這是我們很棒的學習機會，」攻城獅總教練林冠綸表示，「儘管我們首節就碰上亂流，卻始終沒有放棄過，這也是高國豪、田浩等學生球員首次跟如此高等級的洋將交手。」

至於攻城獅的3名洋將何時抵台，林冠綸無奈表示，「連我也不知道洋將何時能來，相信我們球團會用最大努力去做，盡快把洋將叫來隔離。」

(中時 )