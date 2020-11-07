中科管理長許茂新表示，因應台灣隊參賽同學熱情與堅持，中科管理局向美國FIRST總部提案爭取，促成以5G模式辦理的示範賽。（盧金足攝）

中科管理局7日舉辦「2020 FRC科學園區台中5G數位區域賽」，來自國內28支高中隊伍場上競技，透過線上直播，全球國內外競賽同好跨越時空及疫情限制一同觀賽，讓世界看見台灣首創的競賽模式。

中科管理局長許茂新指出，FRC競賽區域賽原定自今年3月起於全球各地舉辦，並由中科取得「2020 FRC科學園區台中區域賽」主辦權，但受疫情影響宣布延期辦理。

因應台灣隊參賽同學熱情與堅持，中科管理局向美國FIRST總部提案爭取，促成以5G模式辦理的示範賽，防疫措施減少人員接觸全新競賽模式，以5G訊號讓國內評審與橫跨美國、澳洲及土耳其等三地委員同步視訊連線評審，提供美國FIRST總部作為世界各地遠距競賽參考。

許茂新強調，競賽題目「INFINITE RECHARGE」象徵未來社會無限的創新與永續發展，由三隊參賽隊伍組成機器人聯盟，由兩個聯盟相互競爭，如何避免受外來衝擊，分秒必爭防護機制供給能源，達到一定門檻後，完成任務回到安全地帶，守護自己的城市。

FRC機器人競賽由國際非營利青少年組織FIRST授權辦理，每年超過3850支世界各地隊伍、10萬名高中職學生參賽。

值得一提的是，競賽過程中，必須在短時間搭建重達50幾公斤的機器人完成投射球體、旋轉圓盤、懸吊機器人及控制平衡等指定項目，始能獲得高分，啟發智慧機器人的發展趨勢與契機。

(中時 )