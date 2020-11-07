台北市萬華分局警方去年掃盪賭場，在漢口街發現一間外觀是棋牌社，裡面卻擺起麻將賭桌，其中一名82歲男賭客身分不簡單，進出警局都有司機接送，原來這位賭客是福華飯店第二代廖凱修，當時被警方查緝時，司機還跳出來頂罪，直呼「我來扛」。

廖凱修(紅圈處)出現在賭場(圖/陳鴻偉翻攝)

警方破獲的這間賭場，是由60歲的游姓男子開設，裡面擺出9張麻將桌，供不特定人士賭博，警方欲年9月中前往該賭場查緝，搜出14萬抽頭金、以及78萬賭資，游姓負責人也依賭博罪嫌送辦；當時現場共有36名賭客，其中1名就是福華飯店第二代廖凱修。

警方發現廖凱修在場也感到驚訝，廖凱修擁有上百億元身價，也曾在飯店改組後接掌飯店業務，主要經營紅木家具，飯店家具也由他負責，不過目前飯店董事會成員已交給第三代。廖凱修向警方表示，當天是去棋牌社找王姓友人，但朋友外出所以幫忙代打，但王姓友人根本就不在現場，警方對廖凱修說詞抱持懷疑。

根據消息，廖凱修當天打500底的麻將，台費則是100元，每將由棋牌社抽取200元抽頭金，廖凱修行事作風相當低調，連同桌的賭客也不知道，他就是百億身價的福華飯店第二代。

(中時新聞網)