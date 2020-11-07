日月潭紅茶評鑑4種冠軍茶，7日裝入新北市鶯歌製造的陶甕茶倉封存，締造頂尖結盟佳話；行政院長蘇貞昌表示，農委會可媒合各地的最有名、最好的產物，結合行銷，讓好東西跟全國好朋友分享，還可帶動國內旅遊。

蘇貞昌與南投縣副縣長陳正昇，頒贈賀匾表揚台茶18號莊鎔璞、大葉種董安柔、台茶21號陳明崇、台灣山茶王翊年等冠軍茶得主；並與立委許淑華、羅美玲，農委會主委陳吉仲、農糧署長胡忠一、日月潭風管處長洪維新、行政院中辦執行長蔡培慧、水保局南投分局長陳榮俊、魚池鄉長劉啟帆、魚池鄉農會理事長劉啟行等人，將4種冠軍茶封存鶯歌製陶甕茶倉，同時啟動日月潭紅茶文化季。

行政院長蘇貞昌（右），7日到南投，品嘗日月潭紅茶。（廖志晃攝）

蘇貞昌說，他結婚時蜜月旅行就是到日月潭，喝紅茶、啃埔里甘蔗，所以他知道，每一品種的魚池紅茶都是最好的紅茶！未來，農委會除了補助活動及設備經費外，也可多購買魚池鄉紅茶，讓行政院等各機關送給國內外貴賓，協助推廣行銷，應能大受歡迎，相信立法委員也會支持相關預算。

陳正昇表示，魚池鄉是紅茶的故鄉，為協助紅茶行銷，縣府、日管處持續與鄉公所辦理日月潭紅茶文化季，規模一年比一年盛大，今年蘇院長特別到場為紅茶推廣加持，特別代表茶農表達感謝之意。未來希望中央能有更多的經費補助，辦理更多、更大的推廣行銷，讓農產行銷效益最大化。

日月潭紅茶評鑑冠軍茶，以新北市鶯歌陶甕封倉。（廖志晃攝）

(中時 )