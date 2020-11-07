新冠肺炎疫情導致國人無法出國，陳時中今（7）日出席台北國際乳癌研討會受訪時表示，明年底開放出國可能性大一點，但國際疫情上升快速，不敢樂觀看待。

另外，中央流行疫情指揮中心正在規畫秋冬防疫專案，預計11月中旬對外說明，陳時中今日表示，將會朝向強化邊境管理、新生活運動，以及擴大篩檢三大方向加強管理。

近期國內持續新增新冠肺炎境外移入，陳時中指出，歐洲的情況比3月中旬的那一波，看起來更嚴重，即使致死率稍低，但發生率高，必須相當謹慎，所幸國內前半年進行不斷演練，邊境、居家檢疫管理等措施，均已上軌道，因此對於此次邊境防堵更有信心。

全球疫情持續升溫，民眾出國遙遙無期，陳時中在電視節目受訪時指出，「可以期待明年年底」，今天則強調，明年底開放出國的可能性大一點，但近期全球疫情上升快速，不敢預測，還是要持續觀察，不敢樂觀看待此事。

至於在疫苗發展部分，陳時中指出，目前國產疫苗第一期臨床試驗進展順利，還是有信心，而對於外界質疑快速研發疫苗的安全性，他強調，雖然可能沒有完整的三期臨床試驗，但一定能夠確保安全性。

(工商 )