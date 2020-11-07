新冠肺炎疫情衝擊台灣觀光產業，交通部長林佳龍7日表示，觀光旅遊業的紓困方案將到年底，紓困4.0方案會再協助有心要度過難關的觀光產業，但自由行已告一個段落，不會再辦理。

交通部長林佳龍7日出席台灣自行車節活動接受媒體聯訪時指出，疫情發生後，台灣不論在運輸或觀光上都做了超前部署跟危機應變。台灣成為全世界很特別的例子，一方面自我勉勵，同時國際疫情可見不會再短期內結束，行政院的政策就是邊境風險嚴管，國內鬆綁。

林佳龍說，特別預算的紓困上將會針對想要度過難關的觀光產業，包含薪資補貼、標準加嚴、限定受到衝擊影響大的，例如北部觀光飯店或機場服務業等。旅行社方面，林佳龍說，自由行的安心旅遊補助已經告一個段落，不會再辦理；而團體旅遊部分，會針對出團給予支持，像是旅行社推出創新遊程，都會用專案方式處理。

林佳龍表示，航空業部分結合旅行社推出類出國2.0進行鬆綁，可以在甲機場起飛，乙機場降落，這樣可以過夜結合深度旅遊的方式，以及春節疏運、孝親專案等都跟業者規劃中，這部分也會給予支持。

(工商 )