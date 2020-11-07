台北捷運環狀線經營權之爭，雙北市長爭鋒相對，對於被說收回環狀線10年賠光資本額，新北市長侯友宜今回嗆，北捷前5年慘賠，現在經營環狀線也虧損。對此，台北市長柯文哲僅表示，不要再打口水戰。

環狀線今年1月31日正式通車，通車後3年委託台北捷運公司代為經營，有新北市議員嫌北捷經營不用心，乘車人數遠低於目標，要求提前解約，新北市長侯友宜也說時間到一定要收回去。柯文哲昨稱，新北市若把環狀線收回去，10年就把資本額賠光。

侯友宜表示，記得台北捷運前5年虧損也非常嚴重，現在新北的環狀線委託台北捷運公司經營也是虧損，大眾運輸絕對不是只以營利為目的，最主要的是讓市民能夠搭到一條便宜、快速又便捷的安全交通運輸，這才是最重要的。

對此，柯文哲出席數據展論壇時表示，「不要口水戰」，會拜託交通部長林佳龍協調，強調有些路線經營5年就會回本，有些路線經營50年也不會回本。

捷運局主祕王偉認為，台北捷運在5年前因受路網不完整而影響，那時是養成旅客的階段，而大眾運輸系統不是以賺錢為目的，但要求永續經營，目前仍希望交通部能出面整合。

(中時 )