爆米花中華培訓隊本週與味全龍進行3場友誼賽，今天的最終戰靠著投手群有效壓制，加上楊竣翔在3局下轟出致勝陽春炮，終場就以1比0勝出，3戰收下2勝1和的成績。

本週中華培訓隊在爆米花賽事輪空，改到台中移訓並與味全進行3場友誼賽，首戰雙方戰成平手，第2戰打線發揮，以6比4取勝。

今天第3戰在台中球場進行，中華培訓隊派出國立體大王牌莊陳仲敖先發，他主投5局僅被敲1安、無失分，並飆出6次三振，最快球速149公里。

接替上場的投手陳冠勳、林奕承、鄭浩均、林凱威各分擔1局投球，也都沒讓味全得到任何分數，其中在第8局上場的鄭浩均更飆出154公里的「火球」。

而打線則在3局下有所發揮，楊竣翔從味全投手劉崇聖手中轟出致勝陽春炮。接下來中華培訓隊將在10日繼續進行爆米花賽事，5連戰將依序面對綺麗珊瑚、台南市、台中市、桃園航空城及台北興富發。

(中時 )