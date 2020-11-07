戴上安全帽、扣上帽帶，阿嬤安穩坐上後座，出發。 （王志偉攝）

重機騎士分別搭載阿公阿嬤，放慢車速，從市區遠東百貨出發前進。（王志偉攝）

後座長者紛紛開心的揮手比讚，重機浩浩蕩蕩遊街，也吸引不少民眾拍照。 （王志偉攝）

「轟轟轟」的引擎聲響，阿公阿嬤興奮展開重機初體驗⋯⋯，花蓮縣老人暨家庭關懷協會連續16年舉行獨居老人圓夢餐會，9度邀請大型重機愛好者攜手，載著長輩前往高級飯店參加圓夢餐會，老人搭上重機，開懷著大笑，臉上更是難掩興奮之情，「阿公阿嬤，坐穩囉，咱出發囉」！

家格建設總經理林駿成與社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全，在一場聚餐閒聊中，得知協會每年歲末年終，都會為長期送餐照護的獨居老人，舉辦圍爐圓夢餐會，兩人激發了一個想法，「我們就用重型機車載長輩一起到飯店圍爐用餐」，這起心動念，至今已經第9年了！

蔡智全說，老家的圓夢餐會已經舉行16年，每年都會完成一些老大人的夢想，像是擁有一套西裝、坐重機、吃牛排、去飯店吃一頓桌菜、穿上白紗禮服等等，可能許多是一般人能輕易做到的夢想，但對很多弱勢、獨居的老人，卻相當困難，也感謝騎士朋友們每年如此響應，「看到老大人笑了，我們都欣慰」。

他說，老家協會在地耕耘16年，秉持「咱的老人咱的寶」理念，提供全年送餐、經濟扶助、物資協助、陪同就醫等整合服務，也希望更多人加入扶老行列。

「雖然疫情關係，我們不縮小反而要擴大舉辦」，林駿成說，今年圓夢餐會除贊助追夢騎士團車隊此次活動制服，安排150位長輩用餐，公司也把年度的自強活動，結合這次公益，號召員工的親朋好友，組成多達13人的志工團，遠從台北到花蓮，參加此次公益活動，不僅費用贊助，更是投入人力協助活動的進行，讓維持9年的圓夢計畫不會因為新冠肺炎疫情，讓獨居老人失望，「行善，做就對了」，只要有能力，我們將持續關懷老人圓夢。

(中時 )