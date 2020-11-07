雖然美國總統大選仍未正式宣布最終結果，但斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）卻已搶先在推特上恭喜拜登。一時間，底下大量湧入留言，質疑「身為政府代表，不是應該等美國正式消息出來才道賀？」卻也凸顯川普的「末路」。

在推文中，巴依尼馬拉馬寫著「恭喜，拜登」，並表示「我們有一個星球等待我們聯手拯救，從氣候緊急、全球經濟到新冠肺炎重建」。「現在，我們前所未見地需要美國帶領這些多邊努力(以及重返《巴黎協定》)」。

雖然巴依尼馬拉馬講得很保守，僅說恭喜而不是恭賀當選；但正值選戰陷入膠著之際，川普不死心的祭出法律戰，並已在喬治亞州重新計票。在美大選尚未落幕之際便「急於表態」，不只凸顯川普「總統末路」，也引發民眾的質疑。

Congratulations, @JoeBiden.



Together, we have a planet to save from a #ClimateEmergency and a global economy to build back better from #COVID19.



Now, more than ever, we need the USA at the helm of these multilateral efforts (and back in the #ParisAgreement — ASAP!) pic.twitter.com/mhX9HWR5HI — Frank Bainimarama (@FijiPM) November 7, 2020

鄉民湧入底下留言，「恭喜甚麼？」，「雖然數字顯是拜登會贏，但仍不是官方宣布」，「為何你下了結論？身為元首，最好等官方宣布」，

不過，也有網友留言，「這是對全世界人類最好的消息」，「拜登總統會帶領美國重返氣候變遷的目標，對斐濟與太平洋都好」。

美大選進行至今，拜登在喬治亞、內華達、賓州、亞利桑那州分別領先7248票、22657票、28833票與29861票。對川普而言，如果想贏必須連拿喬治亞州與賓州；但考量到通訊選票對拜登較為有利，川普的期盼無疑阿婆生子真拼。

(中時新聞網)