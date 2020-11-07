新北市新店區日興里長高志堅因病過世，補選於今（7日）上午8時至下午4時舉行，投開票所分別設置於日興市民活動中心、錦繡社區管委會辦公室及文康中心，僅有廖景春1人同額競選，獲得827票，順利當選。

新北市選舉委員會表示，日興里選舉人數5107人，投票人數839人，投票率16.4％，僅有廖景春1人同額競選，獲得827票，另還有12張無效票。

(中時 )