新店日興里長補選 同額競選廖景春獲得827票 18:242020/11/07 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店區日興里長高志堅因病過世，補選於今（7日）上午8時至下午4時舉行。（新店區公所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區日興里長高志堅因病過世，補選於今（7日）上午8時至下午4時舉行，投開票所分別設置於日興市民活動中心、錦繡社區管委會辦公室及文康中心，僅有廖景春1人同額競選，獲得827票，順利當選。 新北市選舉委員會表示，日興里選舉人數5107人，投票人數839人，投票率16.4％，僅有廖景春1人同額競選，獲得827票，另還有12張無效票。 (中時 ) #競選 #同額 #同額競選 #中心 #人數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瘋大選沒注疫 確診12萬單日新高 04:102020/11/07 國際大事 林口幸福轉運讚 串起溫馨母子情 18:462020/11/07 生活 不爽拜登將宣稱贏大選 川普：我也可以自稱勝選 09:142020/11/07 國際 川粉壓境 內華達暫停計票 04:102020/11/07 國際大事 里長自辦愛心便當 暖助逾萬人 04:102020/11/07 地方新聞 關鍵州逆轉 競選陣營：拜登美國時間6日晚間將對全國發表談話 04:012020/11/07 國際 萬一川普死不認輸不下台 李正皓爆最慘下場 18:002020/11/07 政治 對台友好 惠恕仁當選帛琉總統 04:102020/11/07 政治要聞 嘉縣首宗村長罷免 扯上選舉恩怨 04:102020/11/07 地方新聞 電商Q4爆發 貨櫃船運迎20年來最旺一季 10:002020/11/07 財經 政治熱門新聞 川普出現驚人變數！專家斷言：美大選結局已定 - 政治 韓國瑜接班人出現了？藍議長爆出2022高雄市長頭號戰將 - 政治 美選後混亂台海恐開戰？專家爆：台灣剩2條路 - 政治 阿扁要蔡英文小心蘇貞昌 學者：恐怖還在後頭 - 政治 願賭服輸 美大選急轉直下 沈富雄最新估票曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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