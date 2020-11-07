謝震武曾與劉真搭檔主持《快樂有go正》。(本報系資料照)

永遠的「國標舞女王」劉真，今年3月22號不幸病逝台北榮總，享年44歲。而她生前人緣極好，過世近8個月，親友們仍難忘她美麗身影，藝人王彩樺今(7日)更在社群網站曝光謝震武與一票演藝圈友人的私下暖舉，感性寫下「老師您《永遠刻在我們心底》」。

王彩樺今日在社群網站上傳2張聚會照，感謝知名律師兼主持人謝震武的特別安排，才能讓《快樂有go正》昔日班底包括楊千霈、白雲、張克帆、NONO等人，在10年後再次齊聚一堂。

雖然昔日美麗的主持人劉真羽化成仙，無法前來，但謝震武並沒有忘記這位好搭檔，王彩樺還原當時聚會的情景，「還沒上菜武哥就說：我們大家舉杯敬劉真老師～老師您《永遠刻在我們心底》，愛妳。」場面溫馨又感人。

劉真今年2月驚傳動心臟手術病危，與病魔搏鬥1個多月，最終仍不幸在3月22號離世，享年44歲。她的老公辛龍至今仍走不出喪妻之痛，8月時在臉書悲痛寫下「妳怎麼可以走」，令人不捨。

(中時新聞網)