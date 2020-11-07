30歲台東縣府消防局黃姓消防員，今（7）日早上參加考選部主辦的「109年警察人員升官等考試」，在高雄鳳山國中考場應答國文科作文時，鬼祟拿出手機，當場被監考人員查獲，發現他手機螢幕停留在Google頁面，正搜尋作文題目，監考人員立即報案，警方依《刑法》137條違反考試規定送辦。

「109年警察人員升官等考試」參加對象為行政警察人員、消防人員及海岸巡防人員等三類公務員考試，今、明兩天登場，全國有台北、台中、高雄及花蓮等4考區。

今年國文科作文題目為「嚴謹的態度」，題目應該不難發揮，但警方指出，監考人員在第一節考國文時，發現黃員帶手機進場，行跡相當可疑，上前查看查獲黃員手機螢幕正在「Google」這次的作文題目，嚴重違反考試規定，先將人帶離考場，並帶至禮堂等待警方到場處理。

警方表示，黃員被當場抓包後，當下直接坦承確實有舞弊行為，事後幾節考試都缺考，並將人帶回派出所做筆錄，黃員雖一度向監考人員求情，但舞弊情節重大，只能乖乖就範。

(中時 )