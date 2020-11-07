體驗古早田園樂！活動現場共350窯、吸引逾4000人同樂，現場煙霧迷漫、香氣四溢，場面壯觀。（謝瓊雲攝）

香噴噴！彰化縣是全台第二大地瓜種植產區，其中又以福興鄉200公頃最多，福興鄉公所7日上午舉辦「福興2020黃金地瓜文化節」活動，4千餘人齊挖地瓜、在休耕農田裡堆土堆烘窯，現場煙霧瀰漫、香氣四溢。

古早味、田園樂！眾人在主辦單位吆喝下，一齊拿工具體驗挖地瓜，還有國產雞肉土窯雞加菜，350窯雞肉爌窯場面壯觀，許多人都是全家總動員參與，合力生火、堆土窯，場邊還有青農擺攤農民市集、社區才藝表演及打狗亂歌團現場演出。

福興鄉長蔣煙燈說，受新冠疫情影響，原本6月要舉辦的西瓜節活動延後至秋冬，改以另一項鄉內農產番薯為主角，種植的品系多、產量也是全台第一，又以黃金地瓜最受歡迎，口感綿密且口感香甜，成為現代人養生新寵。

彰化縣長王惠美說，彰化縣地瓜產量全台第二，現有種植面積1196公頃，年產量3萬9804公噸，又以福興鄉種植面積最多，約達200公頃，年產約6000噸，年產值高達6000萬元。

地瓜富含膳食纖維，有助於腸胃消化、蠕動，目前福興鄉內慶全、冠軍公司與裕庚農產行等，都在全台的地瓜市場，佔有重要地位，除了大力推廣地瓜種植與產銷履歷，實施安全農業，也精益求精，延長地瓜保存期，並研發地瓜食品，提升在地農業的經濟效益。

(中時 )