新北市政府於11月7日至8日上午11時至下午7時舉辦「2020板信新北好市生活節」。（葉書宏攝）

新北市政府於11月7日至8日上午11時至下午7時舉辦「2020板信新北好市生活節」。（葉書宏攝）

新北市政府於11月7日至8日上午11時至下午7時舉辦「2020板信新北好市生活節」。（葉書宏攝）

新北市政府於11月7日至8日上午11時至下午7時舉辦「2020板信新北好市生活節」，今年由板信商業銀行冠名贊助，於府中捷運站1號出口對面廣場封街登場，活動為期兩天。市長侯友宜到場鼓勵現場展售攤商，推廣新北在地美食，並抽出活動大獎，與民眾同樂。

現場每日推出限量100份價值超過100元的50元銅板價「百大名攤好料包」，其中更有5位民眾有機會價值超過600元的升級版「好料大禮包」，吸引不少民眾到場選購。

侯友宜表示，市府近年不斷輔導公有市場轉型及活化，除了老舊市場的改建外，更以美學、科技及在地需求等概念進行改造，今年在後疫情時期辦理「2020板信新北好市節」活動帶動庶民經濟，以「新鮮」為主題，集結各市場中逐漸發芽茁壯的新攤商、挖掘市場內的特色異國美食。

更推出「新北正新鮮–市場改造成果展」，將新北5座市場的改造成果呈現給大家。同時，也感謝板信商業銀行與市府攜手合作，一同推升「府中雙城」。

「2020板信新北好市節」邀集新北各區公有市場共36攤一同展售，規劃「新鮮人」、「新鮮貨」及「新鮮吃」三大展區，網羅在地青年攤商、挖掘市場內美食新品及人氣商品，更特別為想念異國美食的大家挖掘深藏在市場內「日美義法新港台」共7國的特色料理。

新北市政府市場處表示，「2020板信新北好市節」至8日下午7時止，除限量100份「百大名攤好料包」，還有消費集點活動「就市愛點名」、體驗活動「新鮮報你知」、「鮮聲奪人」及「好市音樂會」等好康活動，現場攤位除以現金及「市場消費券」消費外，振興三倍券及「新北特惠券」皆可使用，歡迎大家一起來府中微旅行，相關活動內容及更多好康優惠請上「新北好市生活學」或「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁。

(中時 )