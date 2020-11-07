胡宇威近來在台視、三立運動實境節目《全明星運動會》中擔任藍隊隊長，帶領隊員奮戰魅力噴發，聲勢再攀高峰，一甩過往偶像包袱，他7日出席廚具活動時受訪表示，很開心有這機會，讓觀眾看見他會運動的一面。體力爆棚的他，透露期待將登場的新運動，該運動有列在亞運項目，他逗趣賣關子「男性會賀爾蒙爆發、女生手毛會炸出，衣服可有可無的多人運動」。

從小在國外長大的胡宇威，曾參加網球、籃球、棒球、游泳、跳水、射靶等校隊，也曾在排球比賽中助攻為團隊奪下冠軍。至於該運動項目，他過去未嘗試，是自己主動向節目推薦，算替自己圓夢，不過大多藝人皆未練過，都是從零開始訓練，他評估訓練期至少要兩週時間，雖不知能否順利進行比賽，會先開始自主練習，不過每次比賽前一晚，胡宇威總會不斷思考到失眠。

自從參加運動節目，胡宇威不僅體力大增人氣攀升，更被觀眾封「行走的賀爾蒙」，他笑說的確因為運動，跟大家拉近關係，甚至有隊員私下跟他說，一開始跟胡很不熟，會覺得有距離感，認識之後「才知道滿三八的」，而他粉絲不分男女皆暴增，出席活動時場邊聚集大票粉絲，也收過男粉絲私訊「以前都不會看你的戲，但你現在超帥」。

胡宇威活動上展現好手藝，坦言私下也愛宅在家下廚，拿手菜是雞肉湯，也喜歡煎牛排，不過他習慣一個人在廚房做菜，「會把朋友通通趕出廚房，我怕分心」，雖是廚藝初學者，但也要求品質，若牛排煎老或食材味道不好就會丟掉，避免影響味覺，自譽「上得了廳堂下得了廚房」。

胡宇威近來也關注美國大選，直言兩個候選人負面新聞都很多，不知道真假，直言支持拜登「我不支持種族其實，絕對反對這件事」，尤其兩邊陣營怕會衝突、暴動，時常打電話關心在美的爸媽，但幸好爸媽住東岸，和疫情或選舉衝突點有距離，倒是妹夫因工作時常進出城市，他也格外提醒妹夫要小心。

胡宇威展現廚藝。（momo提供）

(中時 )